Conheça a história de ‘Beleza Fatal’, primeira novela original da Max

Se tem uma coisa que o brasileiro ama, é uma boa novela. Depois de anos acompanhando um formato “preso” na tradicional tv aberta, a Max chega para inovar com a primeira novela original em uma plataforma de streaming. Criada e roteirizada por um dos maiores escritores brasileiros da atualidade, Raphael Montes, a história acompanha Sofia (Camila Queiroz) enquanto a jovem enfrenta uma desafiadora jornada após ver sua mãe ser presa injustamente por causa de sua prima Lola (Camila Pitanga). Sem rumo, ela é acolhida pela amorosa família Paixão, da matriarca Elvira (Giovanna Antonelli), que lida com a tragédia de ter a filha Rebeca hospitalizada após uma cirurgia plástica mal-sucedida.

Assim, Sofia e a família Paixão se unem na dor e na indignação contra os culpados em um desejo comum por vingança. E não se deixem enganar pelas aparências: cada sorriso é afiado, e o teaser de Elvira prova que não há nada mais intenso que a fúria de uma mãe. No entanto, tudo pode mudar quando Sofia reencontra um amor de infância, e começa a questionar suas escolhas, descobrindo que a justiça tem um preço mais alto do que imaginava. A novela chega ao streaming no dia 27 de janeiro e ganhou um teaser inédito da personagem de Giovanna Antonelli.

Confira o trailer