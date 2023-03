Conheça a história de Cassie Martins, CEO e enfermagem estética

A doutora Cassie Martins é formada em enfermagem, pós-graduada em enfermagem estética e atua como empresária no Instituto Cassie Martins, garantindo cursos a todos os estudantes da área.

Como mulher negra, vem quebrando paradigmas impostos pela sociedade e ocupando cada vez mais espaço na enfermagem estética. Através do seu trabalho no consultório, conseguiu ganhar visibilidade e autonomia. E atualmente, tem se tornado referência na enfermagem estética no Brasil.

Não só atuando com procedimentos minimamente invasivos como: botox, preenchedores, fios de PDO e bioestimuladores, mas também como professora para estudantes da área de enfermagem.

Conheça um pouco sobre o Instituto Cassie Martins

A doutora resolveu seguir esse sonho, após observar a falta de qualidade no ensino científico em enfermagem estética. Com todo seu conhecimento adquirido durante esses anos, ela resolveu criar esse projeto que ajudaria muitos estudantes.

Hoje, o Instituto Cassie Martins, localizado no Rio de Janeiro, atua dando cursos com embasamento científico e práticas em pacientes modelos, para aprimorar ainda mais o aprendizado. São diversos cursos como: Botox e preenchimento, ozonioterapia, otomodelação, harmonização glútea, bioestimuladores, fios e muito mais.

“É um grande prazer poder ajudar outros profissionais que estão começando e precisam aprimorar seu trabalho. Como doutora fico muito feliz em poder participar da jornada de cada um dos meus alunos”, comenta Cassie Martins.

O Instituto está com inscrições abertas para novas turmas. Os inscritos ainda ganham o benefício de um curso online sobre precificação, onde serão ajudados na gestão administrativa de negócios.

Conheça mais Cassie Martins

https://instagram.com/dracassiemartins

https://instagram.com/nursecollegebr

