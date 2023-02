Conheça a história do ‘ET’ que durante a pandemia investiu no ramo de recrutador online

Rodrigo Borges dos Reis, conhecido como Dido é responsável por convocar criadores de conteúdo para campanhas de publicidade e aplicativos da internet

Por conta do grande número de Influenciadores Digitais, houve uma necessidade da criação de um agenciador que intermediaria o contato entre empresas e influencers, realizando o mapeamento desses profissionais de acordo com o público-alvo e nicho onde atuação para a campanha promovida.

Segundo Rodrigo Borges do Reis, especialista no ramo, o trabalho de um recrutador é manter contato com influencers, desenvolvendo juntamente uma estratégia de marketing de influência, elaborando e fechando contratos para o criador de conteúdo.

E esse é o trabalho de Dido, que além de recrutador, é produtor de conteúdo de comédia, levando humor para festas, eventos e viagens com seu personagem ‘ET’. Anteriormente ao trabalho atual, ele fez faculdade de Educação Física, chegando a trabalhar na área, mas diante da pandemia, viu sua vida mudar por completo.

Com isso, foi chamado por um amigo para trabalhar na Internet, investindo pesado no ramo. “Hoje posso conciliar meus horários de trabalho, lazer e produção de conteúdo. Trabalho de casa, viajando ou de onde estiver, é uma rotina com dedicação integral. Graças a Deus os projetos estão crescendo a cada dia”, comenta o mineiro que conta com mais de 15 mil seguidores no Instagram e cerca de 2,6 mil no YouTube.

“Antes trabalhava em vários lugares para complementar minha renda, nunca tinha tempo para nada. Hoje tenho minha empresa de recrutamento de influencers e liberdade de horário para curtir os bons momentos”, afirma. Dido já recebeu prêmios de campanha para usar no Rock in Rio 2022, além de fechar várias parcerias de publicidade com grandes marcas.

Seu trabalho é o de captar influencers através das redes sociais, levando em consideração o número de seguidores e engajamento nas diferentes plataformas. Além disso, Rodrigo também usa sua influência para promover o esporte que é sua grande paixão. Segundo o próprio, seu faturamento em média foi de 500 mil reais.

