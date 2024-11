Conheça a Karekinha Jiu-Jitsu, projeto social que promove o esporte entre as crianças do Farol de Itapuã

Um projeto criado em 2007 tem impulsionado a prática esportiva em Salvador, principalmente, na comunidade do Alto da Bela, em Nova Brasília de Itapuã. A academia Karequinha Jiu-Jitsu, do mestre Otávio Carvalho, influencia crianças e jovens a conhecerem a arte marcial.

A ideia foi iniciada pelo atleta e atual campeão brasileiro na Categoria Faixa Preta Master 7 Pesado, com seu filho Danilo Carvalho.

Foto: Divulgação / Karequinha Jiu Jitsu

O co-idealizador da equipe, em entrevista ao Bahia Notícias, contou um pouco da história do projeto e sobre a influência do esporte na vida e no entorno da comunidade.

“O jiu-jitsu é um esporte caro. Quando o mestre deixou a antiga equipe dele, em 2007, ele criou a Karekinha Jiu-jitsu no Farol de Itapuã, com a meta de promover o esporte como meio de tirar os jovens das ruas e das drogas. Meu pai viu a necessidade de levar o jiu-jitsu para a comunidade, onde os jovens não tinham como pagar uma mensalidade alta no esporte. O princípio da academia é de ver as crianças estudando. Além disso, a gente pede um feedback muito importante para os pais, para ver se as crianças estão se comportando dentro de casa e nas escolas. Fazemos reuniões mensais ou semestrais para analisar notas e comportamentos com os responsáveis”, afirmou Danilo.

Foto: Divulgação / Karequinha Jiu Jitsu