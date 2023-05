Conheça Bobi, cachorro mais velho do mundo que completou 31 anos

Duas semanas após anunciar Spike como o cão mais velho do mundo, o Guinness World Records descobriu um outro peludo mais longevo. Bobi, que celebrou o 31º aniversário nesta quinta-feira (11/5), foi reconhecido pela organização como o cachorro que mais viveu em toda a história.

Bobi nasceu em 11 de maio de 1992 e vive na aldeia rural de Conqueiros, na cidade de Leiria, em Portugal. Segundo o tutor Leonel Costa, de 38 anos, o cachorro é um legítimo Rafeiro do Alentejo, uma raça portuguesa que tem uma média de vida de 12 a 14 anos.

O tutor ganhou o “aumigo” aos 8 anos, e disse que seus pais tinham muitos cães e precisaram sacrificar os filhotes. Bobi, felizmente, escapou. “Na época, era considerado normal pelas pessoas mais velhas que não podiam ter mais pets em casa enterrá-los em um buraco para que eles não sobrevivessem”, contou.

Conheça o Bobi, o cachorro mais velho do mundo que completou 31 anos (5)

Bobi comemorou seu 31º aniversário na quinta-feiraGuinness World Records/Reprodução

Conheça o Bobi, o cachorro mais velho do mundo que completou 31 anos (4)

Ele é considerado o cachorro vivo mais velho do mundo Guinness World Records/Reprodução

Conheça o Bobi, o cachorro mais velho do mundo que completou 31 anos (6)

Foto de Bobi, em 1999Guinness World Records/Reprodução

Conheça o Bobi, o cachorro mais velho do mundo que completou 31 anos (1)

Bobi, com sete anos Guinness World Records/Reprodução

Conheça o Bobi, o cachorro mais velho do mundo que completou 31 anos (2)

Bobi, em 2016Guinness World Records/Reprodução

A guarda do cão foi mantida em segredo por Leonel e seu irmão, até que seus pais descobriram. Foi então que eles aceitaram Bobi como membro da família. “Confesso que quando descobriram, gritaram muito e nos castigaram, mas valeu a pena e por um bom motivo!”, disse o tutor ao livro de recordes.

Hoje, Bobi vive sua velhice tranquilamente, brincando com outros quatro gatos de Leonel. O detentor do título de cão mais velho no mundo costuma se alimentar de comida humana hidratada em água. Ele também curte relaxar perto da lareira.

“Bobi é especial porque olhar para ele é como se lembrar de pessoas que também foram parte de nossa família e infelizmente não estão mais aqui, como meu pai, meu irmão ou meus avós que já deixaram este mundo. Bobi representa estas gerações”, compartilhou o tutor.

ICYMI: We verified Bobi as the oldest dog ever recorded at 30 years old!https://t.co/gSF6JfXMg2

— Guinness World Records (@GWR) February 4, 2023

A idade de Bobi foi comprovada devido aos registros veterinários que a família guardou desde que o cão era um filhote. A documentação foi regularizada pelo Serviço Médico-Veterinário de Leiria e pela SIAC, uma base de dados para pets do governo português.

Bobi terá uma grande festa de aniversárioLeonel contou que está preparando uma grande festa de aniversário para Bobi, afinal, ele completou 31 anos na última quinta-feira (11/5). O cãozinho vai receber cerca de 100 convidados, inclusive de outros países, para celebrar o momento. A festa está prevista para acontecer no sábado (13/5).

“Apenas Bobi conseguiria explicar isso, caso ele falasse”, relatou Leonel ao Guinness World Records. “Situações como essa são resultado normal da vida que eles levam, mas Bobi é único”.