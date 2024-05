Conheça dois famosos que participarão do game show de Tom Cavalcante

As gravações do game show Acerte ou Caia, que será apresentado por Tom Cavalcante na Record TV, já começaram. E atenta à tudo quando o assunto é famosos e televisão, a coluna Fábia Oliveira descobriu dois artistas que participarão do programa para disputar o prêmio de R$ 300 mil do programa.

E como não somos baú para guardar segredos, nós vamos revelar agora para vocês, com exclusividade. São eles: o ator e humorista, Toninho Tornado e o cantor e compositor, Suel.

Toninho-Tornado

Quem é Toninho Tornado, humorista que criou o termo “Calabreso” Divulgação

Suel

Suel Reprodução/Instagram

Tom Cavalcante

Tom Cavalcante Reprodução

Tom Cavalcante

Tom Cavalcante Divulgação

Toninho Tornado é famoso por criar bordões como o “Calma, calabreso”, que ganhou sucesso durante o BBB24. O humorista ficou muito conhecido ao protagonizar pegadinhas no programa João Klerber Show, na RedeTV!.

A sua popularização veio após perceber que as pessoas ficavam irritadas quando a letra A era trocada pelo o O em palavras de nosso cotidiano. Tudo começou quando ele foi brincar com um amigo bombeiro, que sempre aparecia de ressaca. “Tá meio estressado hoje, ô, delício?”, disse. A irritação do rapaz foi o suficiente para ele alterar diversas outras palavras, como “calabreso”, “mussarelo” e “lumbrigo”.

Suel, por sua vez, é cantor, compositor sambista e pagodeiro. O artista é ex- vocalista do grupo Imaginasamba e a, atualmente, segue em carreira solo.

Silvia Abravanel também participará Como já noticiado por esta coluna, outra participante do game show será Silvia Abravanel. A filha de Silvio Santos será uma das 176 participantes do novo programa do ator e comediante.

A coluna também apurou que o SBT está sabendo de tudo e Silvia Abravanel teve toda a liberação da emissora para competir no programa da concorrente.

Acerte ou Caia O Acerte ou Caia contará com participantes convidados conhecidos do grande público, entre cantores, ex-BBBs, ex-Fazendas, influencers, atores, atrizes, ex-atletas, humoristas, entre outros.

Ao todo, serão 176 pessoas, sendo 11 em cada episódio, totalizando 16 episódios. A cada programa, os participantes disputarão R$ 300 mil.

Acerte ou Caia, com Tom Cavalcante, estreia em agosto, com exibição aos domingos, prevista até meados de novembro.