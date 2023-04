Realização de exames na unidade regional do LACEN em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Essencial para a realização de diversos procedimentos laboratoriais em Teixeira de Freitas e mais 12 cidades da região, o Laboratório Municipal de Referência Regional de Teixeira de Freitas (LMRR) — sede regional bipartite do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/BA) — possui uma equipe multiprofissional capacitada para a realização dos serviços, além de equipamentos modernos e especializados.

O Cobas Pro E 801, por exemplo, auxilia na eficiência, rapidez e segurança de análises clínicas voltadas à imunologia e de agravos de saúde pública como HIV, toxoplasmose, citomegalovírus e hepatites virais. O Cobas Integra 400 Plus, por sua vez, é outro dispositivo utilizado na unidade, sendo voltado para a realização de exames tidos como de rotina, testando substratos totais como colesterol alto, glicose, ureia e creatinina.

Realização de exames na unidade regional do LACEN em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Recebendo em média 150 pessoas por dia a partir da marcação de exames no Complexo Regulador, a unidade regional do LACEN realizou 236.011 exames de janeiro a dezembro de 2022. “O LMRR é indispensável para atender as demandas da saúde tanto de Teixeira de Freitas como de municípios vizinhos da área de abrangência. Integrando uma tecnologia de última geração, juntamente com biomédicos, farmacêuticos e demais profissionais de excelência, garantimos que a população receba seus resultados com qualidade”, ressaltou Daniela Siquara, coordenadora do laboratório.

Realização de exames na unidade regional do LACEN em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

O post Conheça equipamentos utilizados para a realização de exames na unidade regional do LACEN em Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.