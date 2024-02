Conheça Feu Ojapinha, Vencedor do Prêmio de Melhor Agência de Crédito de Paudalho-PE em 2023

Na noite de gala da premiação dos Melhores do Ano de Paudalho-PE, realizada em novembro de 2023, a comunidade local teve a oportunidade de reconhecer e celebrar as realizações excepcionais em diversas áreas. Entre os grandes destaques da noite estava Feu Ojapinha, cuja agência de crédito, Feu Bank, conquistou o título de Melhor Agência de Crédito do município.

O prêmio foi resultado de uma votação pública realizada nas redes sociais, onde os cidadãos de Paudalho expressaram suas preferências e reconheceram o trabalho exemplar realizado pela equipe do Feu Bank. A agência se destacou não apenas pela excelência em serviços financeiros, mas também pelo compromisso em atender às necessidades da comunidade local, oferecendo soluções acessíveis e eficazes para seus clientes.

Feu Ojapinha, fundador e líder visionário do Feu Bank, expressou sua gratidão pelo reconhecimento e dedicou o prêmio à equipe dedicada e aos clientes leais que confiaram em seus serviços ao longo dos anos. Em seu discurso de agradecimento, Ojapinha reafirmou o compromisso do Feu Bank em continuar oferecendo soluções financeiras inovadoras e acessíveis, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Paudalho e região.

A premiação dos Melhores do Ano de Paudalho-PE não apenas celebrou as realizações individuais e coletivas, mas também destacou a importância do reconhecimento público e do apoio mútuo na construção de uma comunidade próspera e vibrante. Feu Ojapinha e o Feu Bank representam o espírito empreendedor e o compromisso com a excelência que continuam a inspirar e fortalecer Paudalho e seus habitantes.

A premiação foi feita pelo GRUPO KLÉR CARVALHO, pela Lorrana Gabriella. Feu estava ao lado de sua esposa Lorrana Gabriela, idealizadora da Feu Bank.