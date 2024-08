Conheça GR6, a maior produtora de funk do Brasil

Quem é Rodrigo, o dono da GR6 Explode?

O empresário recifense Rodrigo Oliveira mudou-se para São Paulo muito cedo. Sua paixão pela música surgiu com o grupo de pagode 6ª Arte, em meados de 2004, mas seu verdadeiro interesse sempre foi o empreendedorismo.

Seu primeiro artista – que ele prefere chamar de filho – foi o MC Léo da Baixada, iniciando a formação de grandes nomes do cenário musical nacional.

Talentos como os MCs Kevin, Neguinho do Kaxeta, Davi, Menor da VG, Dricka, Hariel, Livinho, IG e Don Juan foram impulsionados por Rodrigo Oliveira e os outros sócios da GR6, produtora que hoje possui uma grandiosa estrutura para gerenciar toda a trajetória de seus artistas.

Esse cuidado parte de Rodrigo, que conecta esses destaques a grandes gravadoras mundiais para fomentar suas carreiras. Há alguns anos, imaginar funk e rap ocupando os mesmos espaços do pop e sertanejo era impensável. Devido ao esforço de nomes como Rodrigo GR6, esse momento chegou.

Quem foi o primeiro artista da GR6?

O empresário já assinou mais de 30 contratos milionários e distribui essas promessas – muitas já consolidadas – através da Warner Music Brasil, com Ryan SP, KayBlack, Don Juan e outros; Som Livre com Caverinha, Ryu The Runner, Vulgo FK e outros; Sony Music com DJ GBR; além de grandes distribuidoras como Believe, com DJ Yuri Martins, DJ Matt-D e MC Davi; e A Base Records, filial do Grupo GR6 focada na formação de novos talentos.

Há também a parceria com a Virgin Music Group, parte da Universal Music Brasil, firmada durante a pandemia, que foi crucial para a inserção da música urbana no mercado de streaming.

Rodrigo Oliveira faz questão de participar da rotina de sua equipe e construiu uma sede que engloba todas as áreas envolvidas, desde financeiro, jurídico, artístico, marketing, publicidade, comunicação, assessoria, agenciamento e negociação de shows, além de 12 estúdios que funcionam 24 horas para gravação de fonogramas e audiovisuais, com espaço para campings, garantindo conforto nas longas sessões de gravação.

Gerenciando carreiras, o empresário alcançou uma média de 85% de suas produções nas principais posições das plataformas de streaming musical, como o Spotify. Em 2023, o canal GR6 Explode no YouTube alcançou 3,5 bilhões de acessos, 40 milhões de inscritos e 27 bilhões de visualizações.

Além de colocar a música urbana na televisão em canais como Globo, SBT e Band, e em jornais e revistas como O Globo, Billboard Brasil e Folha de S. Paulo, Rodrigo Oliveira também levou a cultura aos telões da Times Square, em Nova York.

Quantos artistas a GR6 tem?

A GR6 tem hoje centenas de artistas em seu casting, entre eles: Mc Ig, Lt No Beat, Vulgo Fk, Mc Ryan Sp, Mc Livinho, Ludmilla, Mc Kelvinho, Mc Luki, Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Hariel, Murillo e Mc Kadu.

Artista de seu casting, MC Bin Laden está participando do Big Brother Brasil 2024, o maior reality show da televisão aberta do Brasil.

Quanto ganha um cantor da GR6?

Os ganhos dependem da quantidade de shows, participações e músicas gravas, e podem chegar a centenas de milhares de reais por ano.

“Há alguns anos, toda molecada sonhava em ser jogador de futebol, hoje, a maioria sonha em ser MC. Isso é muito gratificante para mim, pois transformamos vidas com a arte urbana”, conta o empresário.

Neste ano, a GR6 busca investir em novos meios como grandes festivais musicais para o país com o Baile do Poderoso, já um grande sucesso; a nova label do MC Ryan SP, Revoada do Tubarão; a continuidade do projeto “Let’s Go”, que está há mais de 4 meses no topo dos rankings musicais e, no segundo semestre, um festival com uma atração internacional já em fase de negociações.