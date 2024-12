Conheça mais sobre o Pastor Hugo, o profeta que nasceu no Acre, mas tem um chamado para o mundo.

Já são 11 estados do Brasil alcançados com a pregação do evangelho, 3 países visitados e 3 livros publicados. Ele lidera 2 igrejas no Brasil, com uma equipe de liderança forte e capacitada, e possui uma visão de Reino que tem impactado centenas de pessoas pela palavra de Deus e pelos dons espirituais.

“Comparo minha história à de Melquisedeque, um personagem misterioso, de quem ninguém sabia muito, mas que surgiu com um grande propósito. Da mesma forma, muitos talvez não saibam da minha origem, mas tenho plena convicção de que fui levantado por Deus com um chamado específico. Acredito que a igreja brasileira está passando por um processo de reforma, que se reflete também no mundo. Em um período em que a igreja cresceu em números e organização, mas tem perdido a força espiritual essencial para esse crescimento — oração, jejum, Palavra —, começamos a confiar mais em nossa inteligência e raciocínio humano, em vez de depender totalmente do Espírito Santo.

Deus está levantando novas lideranças, não para se opor à igreja, mas para apontar novamente para o caminho da verdadeira essência do evangelho: o simples e o comum que geram o extraordinário. Oração, jejum, leitura bíblica e dependência do Espírito Santo são os pilares que devem nortear nossa caminhada e nos levar a uma verdadeira comunhão com Cristo.

Deus me colocou para ajudar os ministérios locais, assim como Arão e Hur ajudaram Moisés. Por isso, ministro em diversas igrejas, fortalecendo lideranças e formando discípulos para cumprir a Grande Comissão: ‘Ide por todo o mundo e pregai o evangelho’. Esse evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Se recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, temos a missão de ser Suas testemunhas onde quer que estejamos — seja em Jerusalém, na Judeia, em Samaria ou até os confins da terra. Precisamos contribuir com o que Cristo pede em Sua Palavra para a Sua igreja.

Por fim, como profeta, sendo também usado nos dons de revelação, louvo a Deus por 2024 e espero com fé que, em 2025, mais pessoas se voltem para Cristo e tenham suas vidas transformadas da mesma forma que a minha foi.”

