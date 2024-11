Conheça o alimento saudável que pode afetar a função da tireoide

Ampliamente reconhecida por seus benefícios à saúde, a soja tem gerado discussões sobre seu possível impacto na função da tireoide – uma pequena glândula localizada na parte anterior do pescoço, abaixo da maçã de Adão, que desempenha um papel essencial no corpo humano. Quando há complicações em seu funcionamento, isso pode resultar em sintomas difíceis de diagnosticar, mas com consequências graves para a saúde.

Em entrevista ao Metrópoles, o médico Erivelto Volpi, na coluna de Claudia Meireles, comenta que a soja, embora saudável, pode ser um problema para algumas pessoas quando “consumida em quantidades exageradas”.

Segundo Volpi, a soja contém fitoestrógenos (isoflavonas), compostos que imitam a ação do estrogênio no organismo. “Em certas situações, especialmente em indivíduos com distúrbios na tireoide, esses compostos podem interferir na função hormonal, se consumidos em excesso e associados a hábitos de vida inadequados”, explica o médico.

Ele acrescenta que “estudos recentes sugerem que o consumo elevado de soja pode suprimir a função da tireoide em pessoas com hipotireoidismo, especialmente se a ingestão de iodo for baixa”.

