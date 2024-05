Conheça o ambulatório do Hospital Municipal

Atendimento no ambulatório do Hospital Municipal (Foto: Junior Origem)

Com mais de 600 pessoas atendidas mensalmente, o ambulatório do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas funciona há mais de dois anos para que os pacientes recebam diagnósticos e tratamentos sem a necessidade de internação. Além disso, também auxilia a reduzir a sobrecarga nos serviços de emergência do Hospital, para que seja possível focar em casos de fato urgentes.

Atendimento no ambulatório do Hospital Municipal (Fotos: Junior Origem)

“Trouxe minha mãe aqui, ela fez cirurgia de retirada de vesícula aqui no ‘Regional’ mesmo e foi bem tranquilo. O médico e toda a equipe foram atenciosos com ela”, disse Ludimila, usuária da unidade.

