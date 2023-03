Conheça o filme Detroit Rock City, inspirado em fãs da banda Kiss

Os shows extraordinários da banda Kiss pelo mundo são um sucesso, mas o que pouca gente sabe, é que fãs apaixonados da banda, que se apresenta em Brasília no Metrópoles Music, na Arena BRB Mané Garrincha, em 18 de abril, no mesmo dia em que o Deep Purple, inspiraram a história de um filme: o Detroit Rock City.

O filme, lançado em 1999, conta a história de quatro adolescentes que embarcaram em uma aventura pelas estradas americanas rumo ao show de sua banda favorita, o Kiss, na cidade de Detroit. Levados pela paixão pelo grupo de rock, nem mesmo os perrengues que encontram pela frente impedem os garotos, que fazem o possível e o impossível para assistir ao show da vida deles.

O filme pode ser alugado na plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Confira o trailer:



Metrópoles MusicO primeiro show do Metrópoles Music foi realizado em novembro de 2022 e teve como atração principal a banda de rock indie The Killers. Eles subiram ao palco da Arena BRB Mané Garrincha e levaram a plateia à loucura. Além de apresentar hits marcantes, os estadunidenses fizeram uma performance cheia de luzes e efeitos, encerrando a grande noite, que também contou com Capital Inicial, Raimundos e Jovem Dionísio.

Em 2023, além de Kiss e Deep Purple, o Metrópoles Music anunciou que trará o show da banda Il Volo, em 14 de março, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

