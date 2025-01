Conheça o refúgio dos bilionários para relaxar do estresse

Quando os “meros mortais” estão estressados, buscam relaxar com a degustação de um simples chocolate ou com uma taça de vinho. Alguns, quando estão com os nervos à flor da pele, resolvem ir às compras ou “gastar” o cortisol na academia. Essas escolhas não vale para os bilionários. Para ficar tranquilos, eles decidem fazer check-in em um reduto na Califórnia (EUA), conforme revelou a editora de viagens da revista britânica Tatler, a jornalista Delilah Khomo.

Considerado o spa mais glamoroso do mundo pela publicação, o Golden Door se tornou o refúgio dos bilionários do ramo da tecnologia. Por lá, também costumam transitar os magnatas de Hollywood. Criado pela detentora do título de “madrinha do bem-estar”, Deborah Szekely, o complexo atende quem queira tratar desde distúrbios emocionais até problemas com o peso ou sono.

Em um artigo, editora de viagens destacou que Deborah queria que o local fosse um “santuário” benéfico tanto para a alma quanto para o corpo ao idealizar o spa. “Abdômen e bumbum incluídos”, brincou a jornalista. De acordo com Delilah, o espaço dispõe de tantas experiências que conquistou a “devoção” dos visitantes. “Sua estadia permanece na memória como uma série de sensações transformadoras”, garantiu.

“Ser envolvido pelo vapor inebriante de alecrim após uma volta na piscina de watsu; o brilho dos laranjais e cactos se espalhando pelas colinas ao amanhecer em uma caminhada de meditação silenciosa; realizar um ritual de labirinto descalço na calada da noite após uma sessão de ioga nidra à luz de velas”, narrou a editora de viagens após aproveitar cada uma das experiências.

A jornalista salientou sobre os terapeutas do Golden Door serem “excepcionais”. “Equilibrar corpo, mente e alma pode às vezes parecer uma batalha árdua, mas há uma facilidade particular em se alinhar aqui [no spa]”, compartilhou. Delilah ressaltou a respeito da respiração holotrópica, método que combina o ato de respirar rápido e profundamente com música e trabalho corporal. Ao fazer a técnica, a editora de viagens revelou ter sido levada para “outra dimensão”.

