Conheça o segundo e o terceiro colocado de A Fazenda 15

André Gonçalves e Márcia Fu foram o segundo e terceiro lugar de A Fazenda 15, respectivamente. A final do reality rural da Record TV aconteceu na noite desta quinta-feira (21/12) e consagrou Jaquelline Grohalski como a campeã da edição. WL Guimarães foi o quarto colocado, com 5,28% da preferência do público.

Com 25,77% dos votos, André ganhou R$ 100 mil. E também teve prêmio para Fu, que levou R$ 50 mil, após receber 12,78% na votação.

O rapaz participou da segunda edição da Casa dos Artistas, do SBT, ficando em terceiro lugar. Ele é ex-marido de Danielle Winits e teve seu nome envolvido em polêmicas por atrasar a pensão de suas duas filhas, de relacionamentos anteriores.

Em 2022, ele chegou a enfrentar uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica pelo não pagamento à filha mais nova, Valentina, fruto do relacionamento com a jornalista Cynthia Benini. Ele ainda é pai de Manuela, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, e de Pedro Arthur, com Myrian Rios.

Márcia Fu chegou a ser apontada como uma das finalistas no início do programa, mas acabou perdendo prestígio junto ao público por conta da tretas e brigas que teve com os colegas de confinamento. O passado da ex-jogadora de vôlei foi difícil, principalmente depois de ter lutado contra um câncer e ter tido seu patrimônio por um ex-marido.

Fu é campeã no esporte e já ganhou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, a prata no Campeonato Mundial de Voleibol Feminino de 1994 e na Copa do Mundo de Voleibol Feminino de 1995.

Márcia é mãe de Gabriel, seu único filho, que nasceu quando a ex-atleta tinha 43 anos, enquanto enfrentava uma endometriose, que é uma afecção ginecológica caracterizada pela presença de fragmentos do endométrio.