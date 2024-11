Conheça os candidatos ao prêmio de Homem Mais Sexy de 2024

A revista “People“, dos Estados Unidos, está prestes a revelar o homem mais sexy de 2024, com a data de anúncio marcada para 12 de novembro. Ao longo dos anos, a publicação homenageou diversas personalidades, incluindo estrelas como Brad Pitt, John Legend e Michael B. Jordan. Em setembro, a revista conduziu uma votação que contou com a participação de quase 350 mil pessoas, a fim de selecionar os candidatos. Entre os homens que se destacam na lista de 2024, estão nomes como Glen Powell, considerado a estrela de ação mais sexy do verão, e Max Greenfield, que foi eleito o “pai de pet” mais atraente. Joe Jonas também figura entre os escolhidos, sendo reconhecido como o “brat” mais sexy, enquanto Robert Pattinson é destacado como o pai de primeira viagem mais sexy. A lista ainda inclui Shemar Moore, que é lembrado como o cara mais sexy dos anos 90, e Jacob Elordi, um novo galã que vem ganhando destaque.

WhatsApp

Jeremy Allen White, conhecido por suas tatuagens, e Mark Estes, uma estrela do TikTok, também estão entre os homenageados. Além deles, os irmãos Travis e Jason Kelce, podcasters populares, e Hunter Woodhall, o atleta casado mais sexy, completam a seleção. Harry Styles, o renomado músico, e Mark Consuelos, apresentador de talk show, também foram reconhecidos por sua atratividade. Tim McGraw, que é casado há mais tempo, e Jonathan Bailey, conhecido por seu papel como Fiyero, são outros nomes que figuram na lista. Em 2023, Patrick Dempsey foi o escolhido como o homem mais sexy do ano, sucedendo Chris Evans. Dempsey, famoso por seu papel em “Grey’s Anatomy”, comentou que essa honra é um impulso para seu ego e uma oportunidade para promover causas positivas. Ele é casado e pai de três filhos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira