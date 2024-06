Conheça os tipos de colágeno e entenda os benefícios dessa proteína

Responsável pela elasticidade da pele e saúde das articulações, o colágeno é uma proteína extremamente necessária para o organismo e ajuda a combater o envelhecimento precoce. Presente nos ossos, músculos, sangue e pele, a proteína pode ser encontrada em alimentos e suplementos.

O corpo produz colágeno naturalmente, mas, para isso, o organismo precisa de prolina, glicina, vitamina C, zinco e cobre, nutrientes encontrados em proteínas, laticínios, frutas, vegetais, grãos e oleaginosas.

Apesar do corpo produzir a proteína fibrosa, com o passar do tempo o colágeno existente se decompõe e a produção se torna mais difícil. Para continuar com um nível bom da substância no organismo, as pessoas procuram suplementos com a proteína.

Com o avançar da idade, o colágeno se degrada do corpo Como o colágeno se torna ainda mais escasso com o envelhecimento, principalmente após a menopausa, é importante procurar fontes dessa proteína para manter a força, a estrutura e o suporte do corpo. Além disso, essa substância também ajuda no coágulo sanguíneo, na renovação celular e na proteção dos órgãos.

Tipos de colágeno Existem cinco principais tipos de colágeno no organismo, mas cientistas afirmam que há 29 variedades da substância. Mesmo com essa diversidade, o tipo I é encontrado com muito mais abundância no corpo humano do que os outros.

De acordo com site WebMD, o colágeno tipo I é responsável pela força da pele, ossos, ligamentos e tendões; o tipo II constitui a cartilagem flexível e ajuda a sustentar as articulações; o tipo III está presente em órgãos internos, vasos sanguíneos e músculos; o IV em algumas camadas da pele; e o V nas córneas e em algumas camadas da pele e do cabelo.

Suplementos de colágeno Os suplementos de colágeno costumam ser feitos de tecidos de vacas, porcos, galinhas ou peixes. Além disso, existem opções veganas, desenvolvidos a partir de bactérias e leveduras. A maior parte desses suplementos oferecem os tipos I, II e III dessa proteína, porque são as mais encontradas no organismo.

Peptídeos de colágeno

Peptídeos de colágeno são mais fáceis de absorver e costumam ser encontrados em forma de pó e cápsulas Segundo o WebMD, o colágeno não pode ser absorvido em sua forma completa e precisa ser decomposto em aminoácidos ou peptídeos de colágeno, que consistem em pequenos pedaços da proteína para que o corpo consiga absorver.

Os suplementos dessa poderosa substância costumam ser peptídeos de colágeno, apresentados em forma de comprimidos ou pós; e que são absorvidos pelo trato gastrointestinal. Além disso, é possível encontrar opções próprias para cada lugar do corpo por serem mais concentradas em alguns tipos da proteína.

Colágeno hidrolisado

Colágeno hidrolisado passa pelo processo de hidrólise, que quebra a proteína em cadeias menores. O colágeno hidrolisado é comumente encontrado em forma de cápsulas ou em pó, que deve ser diluído em água, sucos ou chás. O suplemento ajuda o organismo a absorver a proteína por conta do processo de hidrólise, que quebra o colágeno em cadeias menores.

Também existem gomas de colágeno, menos benéficas por não terem uma dose tão grande da proteína e conterem açúcar adicionado. Algumas bebidas de colágeno pré-fabricadas também são comercializadas, mas os tipos e dosagens variam bastante.

Entre as vantagens oferecidas pelos suplementos da proteína fibrosa estão o fortalecimento dos ossos, maior elasticidade e hidratação da pele e cabelos e unhas mais saudáveis. Além disso, podem reduzir a dor da osteoartrite para pessoas que sofrem com o problema, ajudar a aumentar a massa muscular e melhorar a saúde do coração por agir nas artérias e vasos sanguíneos.

Suplementos de colágeno ajudam a fortalecer músculos, ossos, pele, unhas e cabelos Apesar dos benefícios oferecidos pelos suplementos de colágeno, é necessário procurar um profissional da saúde para entender qual é a melhor opção e analisar se não existe alguma contraindicação.

Se a ideia é recorrer a substância via alimentação, é importante incluir itens ricos em proteína, como caldo de osso, frango, peixe, carne vermelha, ovos e laticínios. Além disso, deve-se consumir alimentos com vitamina C, zinco e cobre, como mamão, frutas cítricas, tomate, folhas verdes, brócolis, couve-flor, marisco, nozes e grãos integrais.

