Conheça Pedro & Raffa, a dupla de irmãos que está fazendo história na música sertaneja

Pedro & Raffa são irmãos, nascidos em Campinas, interior de São Paulo, e a paixão pela música surgiu de forma inusitada, apesar da família sempre ter gostado de sertanejo e o pai também ter formado uma dupla com o próprio irmão na juventude.

Na infância, Raffa tinha o sonho de ser jogador de futebol, e desde pequeno, seus pais o incentivaram. Após passar mal em um treino, esse sonho foi interrompido por um diagnóstico médico, constatando um problema cardíaco. Um momento difícil e de frustração por ter que abandonar seu sonho, mas que também permitiu que Raffa encontrasse, na música, uma nova paixão e motivação de vida. A partir desse momento, ele começou a compor e descobriu sua aptidão para o canto e composição.

Pedro, em sua infância, sempre demonstrou ser muito criativo e artístico. E, aos poucos, foi desenvolvendo também a paixão pela música, iniciando sua trajetória no meio gospel ao lado do irmão. Envolveu-se em diversos projetos que aperfeiçoaram ainda mais seu talento e gosto musical, além de ser motivado pelo pai, que sempre compartilhou esse sonho com eles.

Com o passar do tempo, Pedro & Raffa lançaram alguns projetos individuais e ambos continuaram trabalhando, até que, em 2020, se juntaram para um novo projeto. Atendendo a pedidos de amigos e familiares, mesmo em meio a uma pandemia, os irmãos decidiram iniciar seu trabalho como dupla sertaneja na internet. E, assim, surgiu a dupla Pedro & Raffa.

Atualmente, a dupla coleciona composições já compartilhadas em seu perfil do Instagram e nas principais plataformas de streaming. Uma de suas composições na carreira solo, “Sentimento bom”, de Raffa, alcançou mais de 600 mil visualizações em uma única semana, e o hit “Acabado” já caiu no gosto de todos.

São cerca de 1 milhão de views somando todas as plataformas digitais e cinco anos da decisão que mudou o rumo da dupla Pedro & Raffa. E, hoje, inicia-se um novo tempo na carreira como cantores, chamando a atenção de grandes nomes do show business brasileiro.

Pedro & Raffa contam hoje com um time que envolve empresário, investidor, produtora artística, equipe de MKT e colaboradores preparados para viver esse sonho que se tornou coletivo.

