Conheça Rafa Black, o novo fenômeno que vem conquistando o cenário musical brasileiro

Rafael Yuri Ferreira da Silva, mais conhecido como Rafa Black, é um cantor e compositor brasileiro nascido em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Com sua voz impactante e potente, ele tem se destacado no cenário musical. Aos 31 anos, Rafa Black tem conquistado cada vez mais espaço, realizando diversos shows por Pernambuco e outras partes do Brasil.

Black começou sua trajetória musical aos 9 anos. Sua primeira experiência foi na banda “Billy Show You Planeta”. Após algum tempo, ele recebeu um convite para integrar a banda “Swing 10”, onde ficou por alguns meses, até que decidiu se desligar e se juntar à banda “Só de Kebrada”. Na sequência, passou um bom período nessa banda antes de se mudar para a “Rabo da Gato”.

O artista que está deixando sua marca na música possui dois EPs autorais, sendo um deles intitulado “Rafa Black”, que leva seu próprio nome artístico. No gênero do pagode baiano, Rafa apresenta um repertório rico em clássicos da música brasileira, além de canções inéditas e originais de sua autoria.

Atualmente, Rafa Black entrou na “Ozz Cuecas”, uma banda de Pernambuco que tem conquistado o público onde se apresenta. Durante uma entrevista, o artista compartilhou sua alegria e agradecimento pelo sucesso e pelos projetos que tem realizado. Ele comentou: “Estou extremamente contente em perceber que tudo o que desejei está se concretizando. Sempre fui muito dedicado e busquei meus objetivos com afinco; alcançar essa fase na minha carreira é algo totalmente inédito para mim.” Concluiu o cantor.