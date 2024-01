Conib não aceita críticas ao governo de Netanyahu, diz Gleisi

Deputada disse nunca ter feito declarações antissemitas e que não irá “se calar diante das pressões indevidas” da entidade

Presidente do PT afirma ter sido acusada de preconceito e antissemitismo pela Conib Sérgio Lima/Poder360

PODER360 2.jan.2024 (terça-feira) – 11h14



A presidente nacional do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada federal Gleisi Hoffman (PT-PR), disse que a nota da Conib (Confederação Israelita do Brasil) em resposta à sua declaração é a “prova de que a entidade não tolera as críticas ao governo de ultra-direita de Israel”.

Em publicação no X (antigo Twitter) nesta 3ª feira (2.jan.2024), a congressista disse que a confederação a acusa de preconceito e antissemitismo. “Somos da paz, do diálogo e da tolerância, mas não vamos nos calar diante das pressões indevidas da entidade”.

“Nunca fizemos nem estimulamos declarações ou atitudes antissemitas, pois respeitamos todos os povos e religiões. Criticamos sim e continuaremos criticando o massacre do povo palestino pelo governo Netanyahu, em Gaza e na Cisjordânia, que há muito extrapolou o legítimo argumento da defesa de Israel e se transformou em operação de genocídio”, declarou Gleisi em resposta.

A deputada afirmou ainda defender o direito de expressão do jornalista Brenno Altman, “que é perseguido por criticar as posições da Conib”, segundo ela.

ENTENDA O CASO A Conib entrou com uma ação no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e pediu a remoção de conteúdos das redes sociais do jornalista Breno Altman, fundador do site Opera Mundi. O pedido foi atendido pelo juíz Rafael Meira Hamatsu Ribeiro em 24 de dezembro de 2023. Eis a íntegra da decisão (PDF – 34 kB).

Não é possível saber pela decisão quais mensagens a confederação pediu que fossem retiradas do ar.

De acordo com o Opera Mundi, o jornalista –que é judeu– também é alvo de um inquérito da PF depois de petição do procurador Maurício Fabreti, do MPF.

Em 30 de dezembro de 2023, a deputada Gleisi Hoffmann disse que a Conib promove o que chamou de “perseguição” contra o jornalista.

Segundo Gleisi, Altman estaria sendo perseguido por causa de seu “firme posicionamento contra o massacre do povo palestino pelo governo de ultra-direita de Israel”, em referência à guerra na Faixa de Gaza. A deputada disse também que agentes do MPF (Ministério Público Federal) e da PF querem “condená-lo” por suas opiniões.

Em nota, a Conib disse repudiar a fala de Gleisi. Declarou também que Altman “promove o antissemitismo e a desinformação, relativizando os assassinatos e estupros cometidos pelo Hamas e chamando judeus de ‘ratos’”.

Eis a íntegra:

“A Confederação Israelita do Brasil (CONIB) repudia os comentários da presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffman. O Jornalista Breno Altman, fundador do site Opera Mundi, promove o antissemitismo e a desinformação, relativizando os assassinatos e estupros cometidos pelo Hamas e chamando judeus de ‘ratos’, o que foi reconhecido pelo Ministério Público e pela Justiça, que determinou a imposição de multa e a retirada de posts. A presidente do Partido dos Trabalhadores insiste em defendê-lo, questionando decisões judiciais. Além disso, a Deputada faz uma afirmação preconceituosa em relação à CONIB, ou seja, de dupla lealdade, jargão clássico do antissemitismo, que merece total reprovação.”