Conmebol define uniformes de Botafogo e Racing para Recopa

A Conmebol definiu os uniformes que serão utilizados por Botafogo e Racing no confronto pelo título da Recopa Sul-Americana. O Glorioso utilizará o uniforme alvinegro tradicional nas partidas de ida e volta do duelo.

A Recopa Sul-Americana réune o atual campeão da Copa Libertadores da América, Botafogo, e da Sul-Americana, Racing. O torneio será disputado nos próximos dias 20 e 27 de fevereiro, no formato de ida e volta. A decisão será definida na casa do Glorioso, no Estádio Nilton Santos.

O pirmeiro jogo da disputa acontece na Argentina, no próximo dia 20, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, às 21h30 (horário de Brasília). A decisão será definida na casa do Glorioso, no próximo dia 27, no Estádio Nilton Santos, às 21h.

Campeão da Libertadores em 2024, o Botafogo pode erguer a sua primeira taça na temporada caso vença a Recopa Sul-Americana diante do Racing. Além da Glória Eterna, o Glorioso também foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Taça Rio na última temporada.