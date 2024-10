Conmebol exige presença de torcedores do Botafogo na Libertadores

Após o Ministério do Interior do Uruguai vetar a presença da torcida do Botafogo no jogo de volta das semifinais da Libertadores, na quarta-feira (30/10), contra o Peñarol, a Conmebol se pronunciou e exigiu a presença dos torcedores do Glorioso na partida. Em um documento encaminhado para a Associação Uruguaia de Futebol, a Conmebol exigiu que o Ministério e o Peñarol garantam a presença da torcida botafoguense na partida.

A entidade solicita que sejam apresentadas garantias de segurança aos torcedores do Botafogo que forem acompanhar a partida ainda nesta terça-feira (29/10). Caso o documento não seja apresentado, a partida de volta será realizada com portões fechadas no estádio Campeón del Siglo.

A Conmebol ainda destaca de 1600 ingressos destinados aos botafoguenses já foram vendidos. Uma parte da torcida já está na capital uruguaia.

Confira parte do pedido feito pela instituição.

“Solicitamos que o Ministério do Interior da República Oriental do Uruguai conjuntamente com o Club Atlético Peñarol, garantam por escrito que tenham condições de segurança necessárias para a realização do encontro com a presença de ambas partes, e que a mesma seja enviada à Conmebol antes de 29 de outubro, às 10h (do Paraguai), caso contrário a Conmebol se reserva o direito de:

1. Estabelecer que a partida das semifinais se jogue sem público, ou

2. Transferir a partida para outro local, conforme disposto no Art. 4.2.2 del Manual de Clubes”

O Botafogo publicou uma nota discordando da decisão de torcida única no duelo, alegando infração do regulamento da Conmebol. Além disso, o Glorioso afirmou que a medida abre um precedente perigoso para a disputa da competição ao não garantir segurança para a torcida visitante

Jogo de risco

A partida ganhou contornos de perigo após torcedores do Peñarol entrarem em confronto com a Polícia Militar do Rio de Janeiro no dia da partida. A confusão ocorreu na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O conflito começou após um grupo de 280 pessoas iniciarem ações de agressão e vandalismo contra banhistas e comerciantes locais. Um ônibus foi incendiado e diversos quiosques foram vandalizados. A Justiça determinou a prisão em flagrante de 21 dos torcedores apreendidos.

Após o episódio, o Peñarol declarou que iria arcar com a defesa dos detidos. O time uruguaio ainda destacou que irá trabalhar de maneira contundente para encerrar com os episódios de violência envolvendo torcedores estrangeiros no Brasil, o que de acordo com o comunicado, acontece de maneira recorrente. O Peñarol ainda afirmou que conta com o apoio de outros países, mas não citou nenhum deles.