Conmebol solicita revogação de veto à torcida do Botafogo no Uruguai

A Conmebol enviou uma comunicação formal à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) solicitando a revogação do veto que impede a presença da torcida do Botafogo no estádio Campeón del Siglo, durante a semifinal da Copa Libertadores contra o Peñarol. A entidade advertiu que, se a proibição não for retirada, o jogo poderá ocorrer sem público ou ter seu local modificado. Além disso, a Conmebol requisitou ao governo do Uruguai que assegure a segurança dos torcedores botafoguenses, que já adquiriram aproximadamente 1.600 ingressos. A decisão de vetar a presença dos torcedores do Botafogo foi tomada pelo ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, que justificou a medida com preocupações de segurança, citando conflitos recentes no Rio de Janeiro.

Em resposta, o Botafogo acionou o Itamaraty e a Interpol para garantir a participação de seus torcedores, argumentando que a responsabilidade pela segurança deve ser do clube anfitrião. O clube carioca vê essa decisão como um potencial risco para a integridade da competição. Ignacio Ruglio, presidente do Peñarol, declarou que fará esforços para assegurar a presença dos torcedores uruguaios, especialmente após a possibilidade de o jogo ser realizado com portões fechados.

Ele mencionou um “clima de guerra” gerado pelo Botafogo no Rio, referindo-se aos confrontos entre torcedores e a polícia que ocorreram recentemente. Enquanto isso, o Botafogo, que venceu a partida de ida com um expressivo placar de 5 a 0, se prepara para a viagem a Montevidéu, intensificando as medidas de segurança privada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira