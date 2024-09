Conmebol sorteia grupos da Libertadores de futebol feminino

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sorteou nesta quinta-feira (12) as chaves da primeira fase da Copa Libertadores de futebol feminino, que será disputada entre os dias 3 e 19 de outubro no Paraguai. O Brasil será representado na competição por Corinthians, Santos e Ferroviária.

As Brabas do Timão são as cabeças de chave do Grupo A, que também conta com a participação de Boca Juniors (Argentina), Libertad (Paraguai) e um representante da Venezuela ainda a ser definido. Já as Sereias da Vila aparecem no Grupo B, que é completado por Olímpia (Paraguai), Colo-Colo (Chile) e Always Ready (Bolívia).

Notícias relacionadas: Palmeiras é campeão da Libertadores da América feminina.

Corinthians conquista título da Libertadores de futebol feminino.

Brasil vai sediar Copa do Mundo Feminina de futebol em 2027. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores Femenina (@libertadoresfem)

A terceira representante brasileira na competição é a Ferroviária, que é a cabeça de chave do Grupo C, no qual também estão o Peñarol (Uruguai), o Independiente Santa Fé (Colômbia) e um representante do Equador. No Grupo D aparecem Deportivo Cali (Colômbia), Guarani (Paraguai), Alianza Lima (Peru) e Santiago Morning (Chile).

O Brasil tem amplo domínio na história da competição, com 12 títulos em 15 edições disputadas. O Corinthians triunfou em quatro oportunidades, o São José em três, Santos e Ferroviária em duas cada e o Palmeiras em uma.