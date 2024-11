Conselho da Petrobras aprova R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários

O conselho de administração da Petrobras aprovou nesta quinta-feira, 21, o pagamento de dividendos extraordinários no valor de 20 bilhões de reais, equivalente a 1,55174293 real por ação ordinária e preferencial em circulação, segundo fato relevante ao mercado.

Do montante total, 15,6 bilhões de reais foram aprovados como dividendos intermediários, com base na reserva de remuneração do capital, e 4,4 bilhões de reais como dividendos intercalares, adicionou.

“A distribuição proposta está alinhada à política de remuneração aos acionistas vigente, que prevê que a Petrobras poderá realizar a distribuição de remuneração extraordinária aos acionistas, desde que a sustentabilidade financeira da companhia seja preservada”, disse a empresa.

Dividendos e JCP

A Petrobras pagou nesta quinta a primeira parcela de dividendos para seus acionistas que é referente ao segundo trimestre do ano fiscal de 2024. O pagamento contempla tanto Juros sobre Capital Próprio (JCP) quanto dividendos.

O pagamento de JCP e dividendos da Petrobras foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia no dia 8 de agosto, e o valor total a ser desembolsado pela estatal é de R$ 6,78 bilhões.

O valor por ação a ser pago em dividendos é de R$ 0,5266 por ação preferencial ou ordinária – PETR4 e PETR3, respectivamente. No total, então, serão R$ 5,384 bilhões pagos em dividendos pela empresa.

No caso dos JCP, serão R$ 0,4128 por ação preferencial ou ordinária, totalizando R$ 1,486 bilhão que sairão dos cofres da petroleira para remunerar os acionistas.

