Conselho de Administração da Petrobras aprova novos diretores indicados por Prates

Mercado aguarda mudanças nas áreas de comercialização e na financeira, responsáveis por decidir as altas e baixas dos derivados de petróleo

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo

Conselho de Administração da Petrobras aprova novos nomes do governo para diretorias



O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quarta-feira, 23, novos diretores indicados pelo presidente Jean Paul Prates com aval do governo federal. Até este momento, apenas Prates representava o atual governo dentro da estatal, mas com a composição da nova diretoria e com o novo Conselho de Administração, a partir do próximo mês, mudanças nos rumos da empresa são esperadas. Os indicados para o Conselho de Administração ainda sendo avaliados pelos comitês de integridade e governança da estatal. Já houve vetos a alguns nomes apresentados pelo governo federal, e, por isso, outros três nomes suplementares apresentados pelo Ministério de Minas e Energia. Prates já se posicionou algumas vezes a favor de uma nova política de preços e também contra os elevados pagamentos de dividendos. Ele defende que a Petrobras pratique uma política que atenda os interesses da estatal, garantindo maior participação no mercado e que atenda os clientes da estatal. Para ele, a atual política de Preço de Paridade de Importação (PPI) atende os interesses dos concorrentes. O mercado e os acionistas estão atentos às mudanças na cúpula da empresa, principalmente em relação a duas diretorias, a de comercialização e a financeira, posições estratégicas responsáveis por decidir as altas e baixas nos derivados de petróleo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga