Conselho de Engenharia e Agronomia da Bahia abre edital de concurso público com 33 vagas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, órgão responsável pela fiscalização do exercício profissional da Engenharia, Agronomia e Geociências no estado, anunciou nessa quinta-feira (2) a abertura de edital de concurso público para contratação de 33 profissionais em diversas áreas, de níveis superior e médio.

O concurso vai ser realizado após 13 anos de espera. As inscrições estarão disponíveis entre os dias 10 de março e 10 de abril, com previsão de aplicação da prova objetiva e discursiva no dia 21 de maio.

Estão sendo ofertadas vagas para as seguintes funções: Assistente Administrativo, Técnico em Fiscalização, Assistente Técnico em Informática, Analistas Técnicos em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Jornalismo e Sistemas (Informática), bem como de Analista Técnico da COFIS.

Além da sede do Crea-BA em Salvador, também estão disponíveis vagas nas Inspetorias do Conselho dos municípios de Camaçari, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Jequié e Luís Eduardo Magalhães.

O concurso terá uma taxa de inscrição de R$ 100, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda que forem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Também estão incluídas ações afirmativas como a garantia de um percentual de 5% de vagas para pessoas com deficiência, mediante laudo médico, e 30% para pessoas negras, mediante autodeclaração e um processo de heteroidentificação.

Valorização profissional

O Presidente do Crea-BA, Joseval Carqueija, celebrou a abertura do concurso, ressaltando a luta do conselho pela valorização dos profissionais da área, diante de processos seletivos com salários irregulares.

“Nós aqui no Crea-BA estamos sempre trabalhando para impugnar concursos com valores abaixo do piso salarial na área da Engenharia, Agronomia e Geociências: só ano passado foram 20 petições de impugnação. É por isso que realizar o nosso concurso com salários bastante acima do piso é motivo de orgulho para nós, mais uma ação no sentido de valorizar os profissionais”, declarou.

O Presidente Joseval Carqueija também expressou a sua expectativa pela contratação de novos profissionais: “Estamos muito felizes com a oportunidade de trazer novas perspectivas para dentro do Conselho para nos ajudar a agilizar processos e oferecer um serviço cada vez melhor para os profissionais registrados. Desejo muita boa sorte a todos os candidatos. ”, ele comentou.

Todos questionamentos ou solicitações relacionados ao edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IDCAP, por meio do fale conosco, no site www.idcap.org.br ou pelo e-mail [email protected]