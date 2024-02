Conselho do Atlético-MG Aprova Aporte Significativo de R$ 200 Milhões

Foto:Pixabay

O Conselho Deliberativo do Atlético-MG deu o sinal verde para um aporte financeiro substancial de R$ 200 milhões na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, em uma decisão tomada nesta segunda-feira. Esse movimento impulsionou o capital social total da SAF para R$ 1,422 bilhão, marcando um marco significativo na estrutura financeira do clube.

O montante em questão provém do grupo Galo Forte, liderado pelo empresário Daniel Vorcaro, também conhecido como proprietário do banco Máster. A injeção desse capital não apenas fortalece a estrutura financeira do Atlético-MG, mas também ajusta a distribuição acionária dentro da SAF, com uma redução proporcional na participação dos demais acionistas.

Uma parcela desse investimento substancial será direcionada para o abatimento das dívidas junto a instituições financeiras e empréstimos contraídos pelo Atlético. Essa pauta crucial será discutida durante a próxima reunião do Conselho de Administração da SAF, demonstrando um compromisso claro com a estabilidade financeira do clube.

É importante ressaltar que esse influxo de recursos não altera a participação acionária da associação, que mantém sua fatia de 25%. No entanto, dentro da Galo Holding, que detém os 75% restantes, ocorrerão mudanças significativas.

Atualmente, a distribuição dos 75% de participação na Galo Holding é a seguinte:

Rubens Menin e Rafael Menin: 41,8%

Ricardo Guimarães: 6,3%

FIP Galo Forte: 20,2%

FIGA: 6,7%

É notável recordar que o Atlético-MG fez a transição para o formato de SAF no ano anterior, com um aporte inicial de R$ 500 milhões. Além disso, há um investimento adicional do FIGA, com a participação dos torcedores, estimado em R$ 100 milhões, ainda pendente de finalização.

A Galo Holding, que exerce controle sobre o departamento de futebol, a Cidade do Galo e a Arena MRV, assumiu integralmente o endividamento da associação, demonstrando um compromisso sólido com a consolidação financeira e o crescimento sustentável do Atlético-MG.

Mercado de apotas e jogos

Em cada partida do Atlético-MG, você pode deixar o seu palpite e garantir mais emoção. Aproveite as melhores cotações da Betsat e se divirta com os melhores jogos de esportes. Além disso, a plataforma oferece, diversas opções de cassinos, bingo e slots.

A indústria de jogos online está crescendo cada vez mais, por isso acesse o nosso site para entender mais sobre o mercado de gambling.Essas e outras informações sobre futebol, basquete, apostas e outros esportes, você pode explorar em nosso portal.