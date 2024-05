Conselho Federal de Medicina inicia campanha em busca de voluntários no RS

O Conselho Federal de Medicina (CFM), em colaboração com os conselhos regionais, lançou uma campanha com o intuito de mobilizar médicos voluntários para prestar assistência às vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Esta iniciativa busca reunir esforços de mais de 570 mil médicos em todo o Brasil, visando oferecer o melhor suporte possível às equipes de saúde locais e, consequentemente, às pessoas afetadas pela catástrofe. Os dados dos profissionais voluntários serão coletados e disponibilizados aos Ministérios da Saúde e da Defesa, que entraram em contato para tratar da questão logística, como a passagem e hospedagem dos médicos. Para tornar a participação dos médicos mais acessível, o CFM implementou uma medida que dispensa a necessidade de vistos temporários para os profissionais que se deslocarem ao estado gaúcho.

Os interessados devem apenas comunicar sua intenção de atuar como voluntários por meio de um e-mail direcionado ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, simplificando os trâmites burocráticos habitualmente necessários. Além do esforço de recrutamento de voluntários, os Conselhos de Medicina estão promovendo uma série de outras ações para fortalecer o atendimento às vítimas das enchentes. Entre essas iniciativas, destacam-se campanhas de prevenção de doenças, a oferta de orientações gerais à população e a elaboração de materiais educativos destinados às equipes de saúde que estão atuando diretamente nas áreas afetadas.