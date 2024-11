Conselho Superior do MP-BA forma lista sêxtupla para vaga deixada pela desembargadora Regina Helena no TJ

Em sessão realizada na última terça-feira (19), o Conselho Superior do Ministério Público da Bahia (MP-BA) formou uma nova lista sêxtupla para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça (TJ-BA). Os nomes escolhidos disputam a vaga que ficou em aberto devido à aposentadoria da desembargadora Regina Helena Ramos Reis, em agosto.

Ao todo, 13 nomes se inscreveram no edital e entre os escolhidos pelo Conselho estão nomes selecionados pelo Pleno do TJ-BA para um outro assento reservado ao quinto constitucional. Adriani Vasconcelos Pazelli, Ricardo Régis Dourado e Nival dos Santos Aquino compõem a lista tríplice formada no dia 13 de novembro, destinada ao preenchimento da vaga deixada pela desembargadora Ilona Márcia Reis, um dos alvos da Operação Faroeste, aposentada compulsoriamente no dia 15 de julho por idade, ao completar 75 anos.