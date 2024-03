Consórcio Sul-Sudeste planeja compartilhar aparato de inteligência

São Paulo – Os governadores dos estados que compõem o Consórcio Sul-Sudeste (Cosud) avançaram nas discussões sobre a criação de um gabinete compartilhado de segurança e buscam a compra compartilhada de aparatos de inteligência.

Seis dos sete governadores do Cosud se reuniram na tarde desta sexta-feira (1º/3), em Porto Alegre, no primeiro encontro deste ano. O evento teve início na quinta (29/2) e encerra no sábado (2/3).

Em outubro, já havia sido anunciada a intenção dos estados de utilizar uma base conjunta de dados e de alterar alguns pontos no Código Penal. Na ocasião, o governador mineiro Romeu Zema (Novo) defendeu aliança semelhante à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A ideia é que, no atual encontro, os estados elaborem um documento com as propostas de alteração no legislativo e o encaminhem aos respectivos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Participaram da reunião desta sexta os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); e do Paraná, Ratinho Junior (PSD).

O único que não esteve presente foi o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Ao fim do evento, neste sábado, os governadores anunciarão novas decisões conjuntas. Também é previsto que divulguem detalhes do estatuto do Cosud, que vem sendo discutido nos últimos encontros.

Cosud reúne sete estados com maior PIB do país Embora o Cosud exista desde 2019, criado com o intuito de reunir os sete governadores dos estados com maior PIB do país (ES, MG, PR, RJ, RS, SC e SP), a formalização do consórcio ocorreu apenas em 2023.

A ideia é promover encontros entre os governadores a cada 90 dias para discutir o desenvolvimento das regiões. O Cosud é presidido pelo governador Ratinho Junior e a coordenação será revezada entre os governadores a cada 12 meses.