Construção de instituição de ensino teixeirense avança; saiba qual

Construção de creche no bairro Liberdade I (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Projetos Estratégicos, se prepara para entregar mais instituições de ensino aos teixeirenses. No momento, as equipes atuam na construção de uma creche no bairro Liberdade I.

Atualmente, a equipe responsável pela obra atua na montagem da ferragem e concretagem dos pilares, recuperação e impermeabilização das vigas baldrames, além da execução das caixas de areia e das instalações sanitárias.

O equipamento segue o modelo Tipo 2, padrão apresentado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral.

