Construção de ponte sobre o Arroio Grande deve ser concluída na terça, anuncia ministro

O ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, anunciou que o 3º Batalhão de Engenharia de Combate (3º BE Cmb) concluirá nesta terça-feira (28) a construção de uma ponte sobre o Arroio Grande, na RSC-287, em Santa Maria (RS). A ponte, do tipo LSB (Logistic Support Bridge), está sendo erguida no local onde uma estrutura anterior foi destruída por uma enchente. Pimenta visitou neste domingo (26) o local das obras, acompanhado por sua equipe, para supervisionar o andamento dos trabalhos. Durante a visita, ele destacou a importância da obra e a eficiência do trabalho realizado pelo Exército Brasileiro.

A nova travessia, que servirá como uma solução provisória, conectará os municípios da região. A ponte terá 60 metros de comprimento e capacidade para suportar até 80 toneladas. “É a maior ponte que o Exército já preparou nesse tipo de operação, até hoje, em todo o país”, destacou Paulo Pimenta. O ministro ressaltou a qualidade técnica envolvida na construção e o compromisso do governo federal com o Estado do Rio Grande do Sul. “Trabalho de muita qualidade técnica da engenharia do Exército brasileiro, que mostra um compromisso do governo do presidente Lula com o Rio Grande do Sul em todas as áreas. Também nessa área estratégica e fundamental, que é a engenharia. Um trabalho realizado pelas três forças sob coordenação do Ministério da Defesa.”