Cônsul do Uruguai lamenta estado de saúde de zagueiro do Nacional

O estado de saúde de Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU, é bastante delicado e preocupante. A informação foi confirmada por Marta Echarte, cônsul do Uruguai, que esteve no Hospital Albert Einstein do Morumbi, onde o zagueiro do Nacional está internado desde a última quinta-feira (22/8).

Segundo ela, as próximas 48h são cruciais para o jogador, mas que o dano cerebral é o mais preocupante: “Estivemos com (Alejandro) Balbi, o presidente do Nacional, desde o início da manhã e, ultimamente, com a família, a esposa e os pais de Juan e também com os médicos. A situação é muito delicada, praticamente irreversível e estamos esperando para ver o que acontecerá nas próximas 48 horas”, disse.

E completou: “A situação realmente não é nada animadora. O dano cerebral é o mais preocupante agora. Conversamos com os médicos e, no início, era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois se complicou e houve uma progressão e envolvimento do cérebro, é o que diz o relatório médico. No momento, eles estão lhe dando assistência respiratória”, detalhou.

No último boletim médico, emitido na segunda-feira (26/8), a unidade de saúde confirmou que o quadro neurológico de izquierdo é crítico: “O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico”, afirmou o texto, assinado pelos médicos Marcos Vinicius Tadao Fujino (neurologista), Carlos Vicente Serrano Junior (cardiologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).

1 de 9

Alexandre Schneider/Getty Images

2 de 9

Alexandre Schneider/Getty Images

3 de 9

Izquierdo se encontra em estado grave na CTI de um hospital nas proximidades do MorumBis

Alexandre Schneider/Getty Images

4 de 9

Izquierdo foi socorrido pela ambulância que fica no estádio, após os jogadores chamarem por socorro

Reprodução

5 de 9

O atleta disputava as oitavas de final da Libertadores, contra o São Paulo, no Morumbi

6 de 9

Boletim médico atualiza estado de saúde de zagueiro do Nacional-URU, Juan Izquierdo

Nacional-URU/Divulgação

7 de 9

Na UTII, causa do desmaio de zagueiro do Nacional-URU Juan Izquierdo é revelada

Nacional-URU/Divulgação

8 de 9

Izquierdo tem 27 anos

Divulgação/ Nacional-URU

9 de 9

Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, caiu desacordado em campo

Reprodução

Piora no estado de saúde O zagueiro do Nacional-URU Juan Izquierdo teve uma piora em seu quadro de saúde no último domingo (25/8). O último boletim médico do atleta, emitido pelos especialistas que estão cuidando dele no Hospital Albert Einstein do Morumbi, em São Paulo, deu mais detalhes do caso.

“Internado desde o dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, o paciente Juan Manuel Izquierdo foi submetido a novos exames neste domingo (25/8). A avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana”, relatou o comunicado.

A unidade de saúde ainda deu mais detalhes: “Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica”, disse o texto, assinado pelos médicos Marcos Vinicius Tadao Fujino (neurologista), Carlos Vicente Serrano Junior (cardiologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).

Boletins anteriores Internado na UTI do Hospital Albert Einstein do Morumbi, após desmaiar durante jogo contra o São Paulo, o zagueiro do Nacional-URU Juan Izquierdo está sedado e em ventilação mecânica. A informação foi confirmada pela unidade de saúde, através de um boletim médico emitido na tarde de sábado (24/8).

“O paciente Juan Manuel Izquierdo Viana foi admitido no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, em parada cardíaca, de início indeterminado, secundária a uma arritmia. O hospital iniciou imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo procedimento de desfibrilação, tendo o paciente retornado à circulação espontânea”, informou o comunicado.

E completou: “Desde então, Juan está internado na Unidade de Terapia Intensiva, sedado, em ventilação mecânica e cuidados intensivos neurológicos”, declarou o texto, assinado pelos médicos Marcos Vinicius Tadao Fujino (neurologista), Carlos Vicente Serrano Junior (cardiologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).

O susto em campo Na quinta-feira (22/8), um incidente no mundo do futebol se tornou um dos assuntos mais comentados na web. O zagueiro do Nacional do Uruguai Juan Izquierdo caiu desacordado durante a partida contra o São Paulo, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

O atleta foi amparado e atendido pela ambulância que fica disponível no estádio. Foram os jogadores que chamaram o socorro de forma imediata, ao notarem a gravidade da situação.

O incidente aconteceu durante uma bola parada, quando o goleiro do time paulista se preparava para bater um tiro de meta. Na hora da ação, Juan se desequilibrou e foi ao chão.

Juan Izquierdo foi substituído por Emiliano Velázquez. O caso aconteceu nos minutos finais da disputa.

No X, usuários desejaram uma boa recuperação ao boleiro. “Atleta do Nacional Juan Izquierdo entrou no decorrer do jogo, aparentemente teve um mal súbito e foi retirado de ambulância de campo. Toda força ao atleta, que não seja nada grave”, escreveu uma pessoa.

O clube do rapaz já havia confirmado que a causa do desmaio teria sido uma arritmia. No fim da partida, da qual Juan Izquierdo saiu de ambulância após desmaiar, Alejandro Balbi, presidente do Nacional, falou com a imprensa e contou que o jogador recuperou a consciência na ambulância e a perdeu novamente na chegada ao hospital. Em meio à emergência, ele foi imediatamente sedado e estabilizado.

Segundo o dirigente, o rapaz nunca teve problemas cardíacos detectados nos exames feitos pelo clube. “Está estável, no CTI. Tem que esperar aproximadamente 12 horas para ver a evolução, para começar a fazer os exames e ver se tem alguma sequela e eventualmente encontrar as causas do episódio que vimos que ocorreu em campo”, comentou.

Parte da equipe do Nacional-URU já deixou o Brasil, na madrugada da última sexta-feira (23/8). Mas alguns dirigentes e jogadores permaneceram em São Paulo para acompanhar o colega de clube na unidade de saúde. A família de Juan Izquierdo já está no Brasil.