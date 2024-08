Consultoria jurídica gratuita é oferecida à população de Teixeira e região pela Faculdade Anhanguera

Escritório de Assistência Jurídica da instituição conta com suporte na área de Direito Estadual e Federal

Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento social e auxiliar os moradores de Teixeira de Freitas e região que não têm como pagar um advogado, a Faculdade Anhanguera está oferecendo atendimentos jurídicos gratuitos à comunidade.

A programação Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) acontece da segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h e engloba as áreas de Direito de Família, Mediação, Conciliação, Previdenciário, Justiça Federal e ações indenizatórias e balcão da Justiça e Cidadania do tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Para ter acesso ao serviço os interessados podem se deslocar até a Instituição e os agendamentos e atendimentos serão feitos por ordem de chegada.

O advogado e coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, Osmundo Nogueira Gonzaga, ressalta a importância do serviço tanto para a população quanto aos estudantes. Para o docente, a iniciativa garante acessibilidade e transformação social.

“Nosso foco é o público em geral, sobretudo aqueles que não podem pagar por serviços especializados. A proposta do NPJ enfatiza ainda a importância da prática para os alunos, que podem aplicar o que aprendem em sala de aula, enriquecendo sua experiência acadêmica e preparando-se para suas carreiras futuras. Dessa forma, ao oferecer atendimentos acessíveis, a instituição de ensino demonstra seu compromisso com a comunidade, pois a proposta é gerar um impacto positivo em seu entorno”, avalia.

Serviço

Anhanguera de Teixeira de Freitas BA

Local: Faculdade Teixeira de Freitas – BR 101, KM 879.4. 3000 – Monte Castelo.

Dias da semana: segunda a quinta

Horário: 8h às 12h e das 13h30 às 16h