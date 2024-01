Consumidores baianos reduzem dívidas em mais de R$ 1 bilhão no final de 2023

O ano de 2024 começa com uma boa notícia para o sistema de crédito do país: o número de consumidores que não conseguem pagar suas contas apresentou queda no último mês do ano passado. O Mapa de Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa registrou em dezembro redução de 1,8% no número de inadimplentes do estado da Bahia, o que representa mais de 80 mil consumidores inadimplentes a menos do que em novembro.

Mesmo com a redução, o endividamento ainda é alto no estado, com 4.4 milhões de CPFs nessa situação. De acordo com o Mapa, o valor total de dívidas em dezembro chegou à soma de R$ 17 bilhões, o que significa uma dívida média de R$ 4.046,99 por pessoa endividada – redução de 3.9% em relação ao valor de novembro (R$ 4.215,02).

Faixa etária e segmento das dívidas

Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes de dezembro do estado da Bahia tinham entre 41 e 60 anos (35,4%), seguidos pela população de 26 a 40 anos (33,1%) e por pessoas acima de 60 anos (18,7%). O motivo da maior parte das dívidas continua concentrado em quatro setores: bancos e cartões (30,96%), contas básicas de água, luz e gás (19,09%), varejo (17,64%) e financeiras (17,00%).

Estado do Espírito Santo liderou a queda

Apenas Goiás e Ceará apresentaram aumento no número de inadimplentes, com crescimento de 1,94% e 1,25%, respectivamente. Os demais 25 Estados seguiram a tendência de queda que já vinha sendo apontada em novembro. As maiores reduções em dezembro foram registradas em Rondônia (-2,82%), Mato Grosso (-3,71%) e Espírito Santo (-4,84%).

“O programa Desenrola desenvolvido pelo Governo Federal e os Feirões da Serasa contribuíram decisivamente para esses dados de novembro e dezembro”, diz Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome. “Somente a Serasa registrou um total de 4,1 milhões de acordos de débitos realizados ao longo do ano passado, concedendo um total de R$ 11,7 bilhões de descontos a 2,5 milhões de brasileiros”.

