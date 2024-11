Contagem de votos nos EUA promete ser demorada e conturbada

A contagem de votos nas eleições de 2024 nos Estados Unidos deve ser um processo demorado e conturbado, com a expectativa de que os resultados se estendam por vários dias após o fechamento das urnas. Observadores eleitorais demonstram pessimismo em relação à agilidade da apuração, citando a ausência de normas federais, a lentidão em estados decisivos e a disseminação de desinformação como fatores que podem complicar ainda mais a situação. O clima de desconfiança em relação ao sistema eleitoral, que se intensificou após as alegações de fraudes nas eleições de 2020, contribui para a ansiedade atual.

A eleição presidencial americana é indireta, realizada por meio do Colégio Eleitoral, e cada estado possui suas próprias normas de votação e contagem, o que pode resultar em variações significativas no processo. Sete estados considerados cruciais para a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump estão no centro das atenções, com pesquisas apontando para uma competição acirrada. A contagem de votos nesses locais pode levar dias ou até semanas, especialmente em situações onde as margens de vitória são estreitas, o que pode exigir recontagens obrigatórias em determinados estados.

A expectativa é de que estados como Geórgia e Pensilvânia não apresentem resultados na noite da eleição, o que levanta preocupações sobre a possibilidade de um candidato declarar vitória antes do tempo. Além disso, a possibilidade de violência também é uma preocupação crescente, com pesquisas indicando que uma parcela da população acredita que a agressão pode ser uma solução viável.

O estado do Arizona, em particular, tem sido um ponto de tensão, com ameaças direcionadas a oficiais eleitorais e um aumento nas medidas de segurança. A judicialização do processo eleitoral já está em curso, com várias ações legais sendo movidas para contestar regras e esclarecer aspectos da disputa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias