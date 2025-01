Contagem regressiva: Supercopa com Botafogo e Flamengo é neste domingo

Com a expectativa para a disputa entre Botafogo e Flamengo lá em cima, a Supercopa Rei promete muita emoção. As duas equipes entram em campo este domingo, 2 de fevereiro, às 16h, no estádio do Estádio Mangueirão, em Belém. A partida que reúne os atuais campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil é uma realização do Metrópoles Sports.

O Metrópoles levará torcedores das duas equipes para acompanharem o grande jogo. Será fretado um Airbus para quem quiser assistir ao jogo em Belém. O voo sairá de Brasília para a capital paraense.

Voo ida e volta no dia 2 de fevereiro.

Refeições a bordo, padrão classe executiva.

Traslado ida e volta de ônibus executivo em Belém.

Ingressos nos melhores lugares do estádio.

O voo sairá de Brasília às 9h e chegará a Belém às 12h. O retorno a Brasília será às 21h30.

Informações sobre valores pelo WhatsApp do Metrópoles Sports: (61) 99135-3210

Este será mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. Além de produzir o embate pelo Campeonato Carioca, a vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas do Mineiro, do Paulista e a Supercopa Rei. Até agora, estão previstos 10 confrontos, em cinco cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Itabirito x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, no dia 30 de janeiro, em Belo Horizonte (MG)

Vasco x Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, dia 1º ou 2 de fevereiro (a confirmar), em Cariacica (ES)

Botafogo x Flamengo, pela Supercopa, dia 2 de fevereiro, em Belém (AM), no Estádio Mangueirão

Vasco x Fluminense, pelo Campeonato Carioca, dia 5 ou 6 de fevereiro (a confirmar), em Brasília (DF)

Portuguesa x Flamengo, pelo Campeonato Carioca, dia 5 de fevereiro, em Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, dia 9 de fevereiro, em Brasília

Botafogo x Madureira, pelo Campeonato Carioca, 9 de fevereiro, em Cariacica

Inter de Limeira x Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, dia 12 fevereiro, em Uberlândia (MG)

Portuguesa x Corinthians, pelo Campeonato Paulista, dia 16 de fevereiro, em Brasília (DF)