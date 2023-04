Contaminado pela crise de Cuca, o Timão sofreu mais do que deveria

Resultados previsíveis na terceira fase da Copa do Brasil, confirmando aqueles times que deveriam mesmo passar para as oitavas. Só o Corinthians que sofreu um bocado, mas acabou passando pelo Remo.

Antes mesmo de a bola começar a rolar em Itaquera, prestei bem atenção no desembarque do elenco corintiano, ao chegar no estádio. Cuca desceu primeiro do ônibus, com o semblante amarrado. Especialmente neste momento, ele não tinha (e não tem) motivos para sorrir.

O jogo começou, o Timão marcou aos 4 min, com Adison, dando a impressão de que conseguiria reverter facilmente a desvantagem do jogo de ida. Empurrado por 40 mil torcedores, marcou o segundo nos acréscimos, levando a decisão para os pênaltis, onde acabou levando a melhor sobre o Clube do Remo. Foi sofrido, mas a Fiel gosta mesmo assim. Talvez até prefira que seja assim.

Após a última cobrança de Roger Guedes, o time inteiro correu para o banco de reservas para abraçar o técnico Cuca. O clima permanece pesado, mas todos festejaram a classificação, que valeu uma premiação de R$ 3,3 milhões.

O Flamengo de Sampaoli fez mais do que o necessário para superar o Maringá. Mas os flamenguistas voltaram a ficar preocupados com a suposta vulnerabilidade da defesa. O time marcou oito gols, mas sofreu dois. Talvez não signifique nada.

Quem tinha de passar, realmente passou: Santos, Sport, Atlético-MG, Fortaleza, Palmeiras e América-MG; além dos que já haviam se classificado na terça-feira (25/4): Cruzeiro, São Paulo, Athletico e Fluminense.

Faltando ainda os jogos entre CSA x Internacional; Grêmio x ABC; Bahia x Volta Redonda; Botafogo x Ypiranga, a Copa do Brasil afunila com a previsão de grandes jogos a partir das oitavas de final.

Os resultados da noite

Santos 1 x 0 Botafogo-SPSport 2 x 0 CoritibaBrasil de Pelotas 1 x 1 Atlético-MGÁguia de Marabá 0 x 2 FortalezaTombense 1 x 1 PalmeirasCorinthians 2 x 0 RemoFlamengo 8 x 2 MaringáAmérica-MG 5 x 0 Nova IguaçuPara acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!