No Brasil, a divulgação de imagens “antes e depois” é uma prática comum e permitida para profissionais da área de estética e emagrecimento, especialmente para mostrar resultados de procedimentos médicos. No entanto, o Instagram frequentemente desativa contas de médicos e clínicas por utilizarem esse tipo de conteúdo, alegando violação de suas diretrizes. Isso tem gerado frustração e prejuízos para muitos profissionais que dependem da plataforma para promover seus serviços. A Lead Bank Security está pronta para ajudar, oferecendo formalização jurídica especializada para reativar essas contas e defender seus direitos.

https://www.instagram.com/p/C-8ma-YypvP/

O Desafio das Desativações Injustas

Muitos profissionais da saúde, especialmente aqueles que trabalham com estética e emagrecimento, utilizam o Instagram para mostrar os resultados de seus trabalhos através de imagens “antes e depois”. Essas imagens são ferramentas poderosas de marketing, permitindo que os pacientes vejam os efeitos reais dos procedimentos. No entanto, o Instagram frequentemente enquadra esse conteúdo como uma violação de suas políticas, desativando as contas sem considerar as regulamentações locais que permitem esse tipo de divulgação.

Como a Lead Bank Security Pode Ajudar