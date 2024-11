Contenção de gastos será de R$ 6,1 bilhões para garantir meta fiscal de 2024

O governo federal decidiu congelar R$ 6 bilhões do Orçamento de 2024, elevando o total de recursos bloqueados para R$ 19,3 bilhões. Essa medida é uma estratégia para atender às exigências fiscais previstas para 2024. A expectativa é que o déficit primário deste ano atinja R$ 28,7 bilhões, um valor que se aproxima do limite estabelecido pela meta fiscal. De acordo com o Ministério do Planejamento, a revisão das despesas obrigatórias, especialmente em relação aos benefícios previdenciários, resultou em um aumento de R$ 7,7 bilhões nas estimativas de gastos. Para equilibrar essa situação, houve uma diminuição nas despesas com pessoal. O mercado financeiro já esperava essa ação de bloqueio no Orçamento.

Os analistas do setor financeiro estão atentos à elaboração de um pacote de medidas que será apresentado para 2024. Esse conjunto de ações deve ter um impacto estimado de R$ 70 bilhões ao longo de dois anos, com o objetivo de garantir a sustentabilidade do sistema fiscal. Entre as propostas em discussão estão alterações na política de valorização do salário mínimo e ajustes em programas sociais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA