Contra o mau-olhado, Luciana Picorelli toma banho de mar com ervas

O ano de 2024 está chegando ao fim e Luciana Picorelli, Rainha de Bateria da Tradição, resolveu recarregar as energias com um banho de mar. A ex-repórter do Balanço Geral mergulhou nas águas salgadas da Praia de Copacabana, zona sul do Rio, em um dia chuvoso, com direito a arruda e Guiné para tirar o mau-olhado

A ideia da morena é pedir ajuda para se livrar de todo mal. Segundo ela, chegando próximo ao Carnaval, as energias ruins ficam mais pesadas e o olho grande aumenta.

“Muita gente usa a religião para fazer mal uns aos outros, é hora de se limpar e pedir para afastar todo o mal, para que tudo de ruim fique em 2024. A fé move montanhas e para levar toda urucubaca só a Rainha das águas mesmo (risos)”, disse.

A coroação na Tradição

A preparação para o Carnaval está a todo vapor e a escola de samba Tradição, que retorna à Marquês de Sapucaí em 2025, já tem sua nova majestade. A repórter Luciana Picorelli foi coroada Rainha de Bateria da agremiação, no fim de novembro.

Após 12 anos longe da Avenida, a jornalista volta a desfilar em um momento especial da Azul e Branco, de Campinho à frente dos ritmistas comandados pelo mestre Thiago, que coroou a nova integrante ao lado da corte oficial da “festa do Momo” carioca.

Eterna repórter do saudoso Wagner Montes, Picorelli se emocionou com o convite da escola e da comunidade: “É mais que uma honra ser recebida, acolhida e aceita de verdade pela comunidade do Campinho para esse novo desafio que Deus me deu”, emocionou-se.

Picorelli foi coroada, no fim de novembro, ao som de muitos fogos soltados da comunidade, em homenagem à nova Rainha da tradição, que tem projetos sociais voltado para crianças carentes. A tradição desfilará no sábado de Carnaval pela série ouro.

O convite para reinar à frente da bateria

A chegada de Luciana Picorelli ao Campinho, uma das comunidades mais conhecidas e, ao mesmo tempo, desafiadoras do Rio de Janeiro, foi marcada por um clima de festa e celebração.

Fogos de artifício iluminaram o céu, e moradores se reuniram para recepcionar a atriz e apresentadora, que foi anunciada oficialmente como a nova Rainha de Bateria da escola de samba Tradição.

O convite, que veio após reuniões e negociações entre a comunidade e a escola de samba, foi recebido por Luciana com entusiasmo. Ela, que já participou de diversos eventos culturais e comunitários pelo Rio, expressou em suas redes sociais o carinho e respeito pela comunidade. “Estar aqui é uma honra! Sinto que fazer parte dessa história é uma forma de celebrar a cultura e a força do Campinho,” declarou.

Para os moradores, a escolha de Luciana é um símbolo de esperança e união. Muitos acreditam que a presença de uma figura pública tão querida e respeitada pode fortalecer a imagem da comunidade e ajudar a atrair projetos sociais e culturais.

Durante o evento, a nova rainha de bateria da Tradição foi ovacionada e, acompanhada por lideranças locais, visitou pontos simbólicos da região, demonstrando sua disposição em colaborar com atividades que beneficiem a comunidade.

A celebração no Campinho vai além da escolha de Luciana Picorelli como rainha de bateria: é um reflexo da alegria e do orgulho que a comunidade sente ao ter alguém comprometido com suas causas e com a promoção da cultura local.

“Não separei ninguém”

Após ser apontada como suposta pivô da separação de Belo e Viviane Araújo, Luciana Picorelli se pronunciou sobre o assunto num bate-papo exclusivo com a coluna em abril. “Eu nem queria estar nessa situação hoje, porque já se passaram tantos anos, né? Mas eu não fui pivô de nada”, disse.

“Eu queria deixar isso claro. Tive um relacionamento com o Belo sim, mas na época, ele já estava vivendo a vida dele e ela a dela. Na verdade, já tinha uma separação ali não declarada”, revelou a jornalista, que ficou conhecida como repórter do programa de Wagner Montes, Balanço Geral, na Record TV Rio.

“Não separei ninguém. Eu era bem nova, não conhecia ninguém e me arrependo de algumas coisas que fiz por más influências. Por exemplo, na época, ter exposto isso [a relação com Belo]. Me arrependo demais de ter permitido ser influenciada. Hoje ela está casada, feliz e com um filho lindo. E eu também”, ressaltou.