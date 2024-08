Convenção Democrata nos EUA: 2 manifestantes pró-Palestina são presos

A Convenção do Partido Democrata começa nesta segunda-feira (19/8) e com dificuldades de narrativa com relação ao discurso sobre a guerra entre Israel e Hamas dentro do partido. A parte mais conservadora do partido se mantém pró-Israel, e os mais progressistas se posicionam como pró-Palestina. Milhares de manifestantes estão se mobilizando no local do evento em Chicago. Dois deles foram detidos pela polícia.

A Convenção deve se ater à mensagem tradicional do partido de apoio a Israel, condenando o ataque de 7 de outubro pelo Hamas e defendendo “um acordo de cessar-fogo imediato e duradouro”, que devolverá os reféns ainda mantidos pelo grupo terrorista, e abordará “o deslocamento e a morte de tantas pessoas inocentes em Gaza”.

Diante disso, milhares de manifestantes pró-Palestina estão chegando a Chicago, além de cerca de 30 delegados que representam os eleitores das primárias democratas que se opuseram a Joe Biden, principalmente em protesto contra Gaza. Até a tarde desta segunda estavam se manifestando cerca de 5 mil pessoas e duas já haviam sido presas.

Prisões O Departamento de Polícia de Chicago (CPD, na sigla em inglês) afirmou que realizou duas prisões de manifestantes nesse domingo (18/8).

Uma mulher de 23 anos e um homem de 28 anos foram presos durante protestos.

A mulher foi presa por dano criminal de propriedade e resistência e obstrução policial e o homem por danos criminais e resistência e obstrução policial. Todas as acusações são contravenções.

O governador de Illinois, JB Pritzker, disse à CNN, que a cidade de Chicago está preparada para lidar com a Convenção e os manifestantes, mas afirmou que espera que não ocorra grandes problemas.

“Honestamente, espero que tenhamos protestos pacíficos,” disse o governador.