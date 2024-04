Convocar eleições afetaria negociações de reféns, diz Netanyahu

Milhares de manifestantes pediram a saída do primeiro-ministro em protestos no sábado (30.mar)

Na imagem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em declarações a jornalistas em Jerusalém neste domingo (31.mar); líder israelense se pronunciou antes de fazer uma cirurgia para retirada de uma hérnia Reprodução/X @IsraeliPM – 31.mar.2024

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (31.mar.2024) que a convocação de novas eleições no país afetaria as negociações para a libertação de reféns mantidos pelo Hamas.

Ele também disse que um novo pleito paralisaria Israel por pelo menos 6 meses. “No fim, [um nova eleição] levaria ao fim da guerra antes dela atingir seus objetivos e o 1º a comemorar isso seria o Hamas”, afirmou o premiê em declarações a jornalistas em Jerusalém.

A conversa foi realizada antes de Netanyahu realizar uma cirurgia para a remoção de uma hérnia. Também se deu depois que milhares de manifestantes ocuparam as ruas de diversas cidades israelenses no sábado (30.mar) para pedir a saída de Netanyahu do governo. Eles também reivindicaram a libertação de reféns.

Em suas declarações a jornalistas neste domingo (30.mar), o premiê israelense também defendeu a continuidade da guerra. Reafirmou que as Forças de Defesa de Israel realizarão uma operação em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. O local se tornou um refúgio para os palestinos que se deslocaram de outras regiões do enclave desde o início da guerra.

“Não há vitória sem entrar em Rafah e não há vitória sem eliminar os batalhões do Hamas [na região]. Essa é uma parte fundamental dos objetivos da guerra, que também incluem a devolução de todos os nossos reféns”, afirmou.