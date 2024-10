Coordenador da Defesa Civil traz alertas para chuva e ventos fortes em São Paulo

O Estado de São Paulo está em alerta devido à previsão de chuvas intensas para o fim de semana, conforme informou a Defesa Civil. O coordenador da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã e destacou a preocupação com a chegada de uma nova frente fria, que deve afetar todo o estado, especialmente a Serra da Mantiqueira. A previsão é de 95 milímetros de chuva na região metropolitana da capital até domingo, o que aumenta o risco de alagamentos e inundações. Coronel afirmou que Defesa Civil está mobilizada para responder rapidamente a qualquer emergência, com equipes prontas para atuar em áreas de encostas e regiões mais vulneráveis. A recente tempestade que atingiu São Paulo na semana passada causou estragos significativos, resultando em sete mortes devido à queda de árvores. Ainda há pessoas sem energia elétrica, e a expectativa é de que a nova onda de chuvas possa causar mais danos.

O governo estadual, sob a liderança do Governador Tarcísio de Freitas, montou uma estrutura de crise para lidar com a situação, de acordo com o coordenador. Reuniões foram realizadas com concessionárias de energia para garantir que planos de contingência estejam em vigor e que a população seja atendida de forma eficaz. Segundo o coronel, foi criado gabinetes de crise no Palácio dos Bandeirantes, dentro da Enel e no Smart Sampa para garantir uma resposta ágil às ocorrências meteorológicas. A população é orientada a evitar áreas de risco, como locais propensos a inundações e estacionar veículos longe de árvores. A prioridade é garantir a segurança dos cidadãos e minimizar os impactos das chuvas previstas para os próximos dias.

Publicado por Luisa Cardoso