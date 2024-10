COP16 é iniciada na Colômbia com objetivo de estabelecer um pacto internacional que vise reverter a perda de biodiversidade até 2030

A Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica (COP16) teve início nesta segunda-feira em Cali, na Colômbia, com a meta de estabelecer um pacto internacional que vise reverter a perda de biodiversidade até 2030. O evento, que deve atrair cerca de 15 mil participantes, ocorre em um ambiente de segurança reforçada, devido a ameaças da facção dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecida como Estado-Maior Central. O presidente colombiano, Gustavo Petro, assegurou que a segurança do evento está garantida, com a mobilização de 11 mil policiais e militares. Contudo, a cúpula enfrenta desafios significativos, incluindo a busca pela “Meta 30×30”, que pretende proteger 30% das áreas terrestres e marinhas até 2030. Até o momento, apenas 29 dos 196 países signatários apresentaram suas estratégias nacionais.

A situação da biodiversidade global é alarmante, com uma queda de 73% nas populações de vida selvagem monitoradas entre 1970 e 2020. Na América Latina e no Caribe, essa redução média chega a impressionantes 95%. O acordo que será discutido durante a convenção tem como objetivo aumentar o financiamento destinado à conservação e promover a integração da biodiversidade nas políticas econômicas e sociais. A COP16 representa uma oportunidade crucial para que os países signatários se comprometam a ações concretas em prol da preservação ambiental. A necessidade de um esforço conjunto é evidente, uma vez que a degradação dos ecossistemas afeta não apenas a fauna e a flora, mas também a qualidade de vida das populações humanas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA