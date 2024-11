COP29: ‘Cada país que não faz o dever de casa contribui para agravar a situação’, diz Marina sobre saída da Argentina

Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a decisão da Argentina de se retirar da COP29 gera repercussão tanto política quanto simbólica. Durante a conferência que acontece em Baku, no Azerbaijão, ela ressaltou que essa escolha contraria as demandas globais, especialmente em um momento em que nações enfrentam os altos custos associados às mudanças climáticas. Marina Silva enfatizou que o Brasil se compromete a incentivar outros países a estabelecerem metas e compromissos mais ambiciosos em relação à redução de emissões. Para a ministra, é fundamental que as nações se unam para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

“Todas as sociedades estão pagando um preço muito alto pela mudança climática, e cada país que se recusa a fazer o dever de casa está contribuindo para o agravamento dessa situação que prejudica a vida das pessoas, os sistemas agrícolas e os sistemas de produção industrial em todos os níveis”, afirmou durante discurso nesta quinta-feira.

A ministra também fez um alerta sobre as consequências para os países que optarem por seguir um modelo de produção intensivo em carbono. Segundo ela, essa abordagem pode prejudicar a competitividade de seus produtos no mercado global porque algumas nações manterão o compromisso com a transição tecnológica de produção. Por outro lado, Marina destacou que aqueles que decidirem investir em tecnologias de baixo carbono estarão em uma posição vantajosa ao beneficiar o meio ambiente.=

