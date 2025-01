COP30: Belém (PA) precisa dobrar rede hoteleira para hospedar visitantes em novembro

Belém se prepara para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), programada para ocorrer entre 10 e 21 de novembro de 2025. Para atender à demanda de mais de 60 mil visitantes, incluindo líderes mundiais e diplomatas, a cidade precisa aumentar significativamente sua capacidade hoteleira, passando de 18 mil para uma faixa entre 45 mil e 50 mil leitos. Antônio Santiago, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH-PA), informou que os estabelecimentos hoteleiros estão em processo de reforma, além da construção de três novos hotéis de alto padrão.

Para complementar a oferta de hospedagem, estão sendo realizadas negociações com plataformas como Airbnb e Booking, e dois transatlânticos serão utilizados como hotéis flutuantes. O governo do Pará também está implementando uma estratégia inovadora ao transformar 17 escolas públicas em hostels temporários, o que deve adicionar cerca de 22 mil leitos à capacidade de hospedagem da cidade. Essa iniciativa visa atender à demanda crescente durante a conferência e proporcionar opções acessíveis para os visitantes. O investimento do governo federal para a realização da COP30 é estimado em R$ 4,7 bilhões, com foco em melhorias na infraestrutura urbana, segurança e mobilidade.

As principais atividades do evento estão programadas para acontecer no Parque da Cidade e no Hangar Centro de Convenções, locais que receberão uma grande quantidade de participantes. Entretanto, a professora Roberta Menezes Rodrigues, da Universidade Federal do Pará (UFPA), alerta que, apesar dos investimentos significativos, Belém ainda enfrenta desafios relacionados à infraestrutura e à qualidade das moradias. Esses problemas podem impactar a experiência dos visitantes e a imagem da cidade durante a conferência.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira