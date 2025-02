Copa da Liga Inglesa: Liverpool goleia e pega Newscastle na final

O Liverpool eliminou o Tottenham da Copa da Liga Inglesa, em Anfield, nesta quinta-feira (6/2), por 4 x 1 no placar agregado. O resultado leva os Reds para final contra o Newcastle, que derrotou o Arsenal na última quarta-feira (5/2), no St. James’ Park.

O Tottenham jogava com a vantagem de 1 x 0 por causa do jogo de ida, quando Lucas Bergvall marcou na casa dos Spurs. Na volta, porém, a reação começou com Cody Gakpo, depois Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Virgil van Dijk fechou a goleada.

O Arsenal perdeu os dois jogos da semifinal contra o Newcastle por 4 x 0 no placar agregado. Os gols das partidas foram dos meias Jacob Murphy, duas vezes Anthony Gordon e Alexander Isak que ajudaram o time a ir para a final do torneio.

A final será realizada em jogo único entre Newcastle e Liverpool no dia 16 de março no estádio Wembley.