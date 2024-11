Copa do Brasil: últimos jogos entre Flamengo x Atlético-MG; veja odds

Quem vai levantar a taça? Neste domingo (10/11), às 16h (de Brasília), Atlético-MG e Flamengo se enfrentam no jogo de volta da final da Copa do Brasil. A expectativa é de uma atmosfera eletrizante na Arena MRV. O Rubro-Negro chega com uma vantagem de dois gols, após vencer por 3 x 1 no Maracanã.

Se você apostará nesse jogão, confira como foram os últimos confrontos entre Atlético-MG e Flamengo para fazer suas apostas com sabedoria.





E se quiser ficar ainda mais por dentro do mundo das apostas, venha conferir nossa lista das melhores casas de apostas em 2024.

Odds* da Superbet apontam Flamengo favorito ao título

Flamengo campeão – odd 1.21 Superbet

Atlético-MG campeão – odd 4.50

Isso significa que, se você apostar R$ 10 no Atlético-MG e o Galo surpreender, confirmando seu palpite, o retorno pode ser de R$ 45.

Odds* Superbet apontam Atlético-MG favorito para vencer a partida

Vitória do Atlético-MG – odd 1.82 Superbet

Empate – odd 3.60

Vitória do Flamengo – odd 4.45

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 8 de novembro de 2024 às 13h35.

Flamengo e Atlético-MG já se enfrentaram 89 vezes, com o time carioca levando ligeira vantagem: são 36 vitórias do Rubro-Negro, 33 do Galo e 20 empates.

As duas equipes se enfrentaram em duas finais nacionais. O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 1980 ao vencer o Atlético-MG na decisão. Mais recentemente, na Supercopa do Brasil de 2022, o Galo levou a melhor, superando o Flamengo nos pênaltis.

Na Copa do Brasil, os times se cruzaram em três edições de mata-mata. O Rubro-Negro avançou nas quartas de final de 2006 e nas oitavas de 2022 enquanto o Galo se classificou nas semifinais de 2014.

Abra sua conta na Superbet

Últimos jogos entre Flamengo x Atlético-MG

Copa do Brasil 2024

Data: 3/11/2024

Local: Maracanã

Placar: Flamengo 3 x 1 Atlético-MG

Brasileirão 2024

Data: 3/7/2024

Local: Arena MRV

Placar: Atlético-MG 2 x 4 Flamengo

Brasileirão 2023

Data: 29/11/2023

Local: Maracanã

Placar: Flamengo 0 x 3 Atlético-MG

Brasileirão 2023

Data: 29/7/2023

Local: Arena MRV

Placar: Atlético-MG 1 x 2 Flamengo

Brasileirão 2022

Data: 15/10/2022

Local: Maracanã

Placar: Flamengo 1 x 0 Atlético-MG

Como chegam as equipes?

Para chegar até a decisão, o Flamengo teve um caminho desafiador, eliminando adversários como o Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians.

Do lado do Atlético-MG, a trajetória também foi intensa. O Galo deixou pelo caminho o Sport, CRB, São Paulo e Vasco.

Informações gerais da partida

Local: Arena MRV

Data: 10 de novembro de 2024, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Conheça a Superbet